Аренда машины под такси в нашей компании – безусловно выгодное решение, и Вы сможете сами в этом убедиться, заключив с нами договор о сотрудничестве:

• мы предлагаем работу в такси на арендованной машине без залога и ограничений пробега за смену;

• все автомобили не старше двух лет, лицензированы и находятся в прекрасном техническом состоянии;

• аренда авто для такси избавит Вас от издержек по оплате ремонта, ТО и страховки;

• Вы сможете подобрать для себя оптимальный график работы;

• наша компания гарантирует круглосуточную помощь менеджеров и службы безопасности;

• все машины в аренду под такси Яндекс нашего таксопарка работают на газе, что позволит Вам экономить на топливе.

