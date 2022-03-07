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Оставьте заявку и уже сегодня вы сможете зарабатывать на нашем авто
ОТ 3000 Р/ДЕНЬ НА РУКИ
в нашем таксопарке
Оставить заявку
6 офисов в разных районах города
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Есть вопросы? Звоните!
пн-пт 9:00 - 18:00, сб 10:00-16:00
все быстро и просто
+7 (381) 221-82-90
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Аренда авто под такси в Омске

Необходимые документы
  • Компания Ё-такси предлагает аренду авто под такси в Омске водителям с правами категории "B" и стажем вождения не менее 3-х лет.
Стабильный заработок
  • В нашей фирме Вы можете взять авто в аренду для такси Яндекс и уже сегодня начать зарабатывать хорошие деньги.
Преимущества работы с нами
Аренда машины под такси в нашей компании – безусловно выгодное решение, и Вы сможете сами в этом убедиться, заключив с нами договор о сотрудничестве:
• мы предлагаем работу в такси на арендованной машине без залога и ограничений пробега за смену;
• все автомобили не старше двух лет, лицензированы и находятся в прекрасном техническом состоянии;
• аренда авто для такси избавит Вас от издержек по оплате ремонта, ТО и страховки;
• Вы сможете подобрать для себя оптимальный график работы;
• наша компания гарантирует круглосуточную помощь менеджеров и службы безопасности;
• все машины в аренду под такси Яндекс нашего таксопарка работают на газе, что позволит Вам экономить на топливе.
Почему стоит работать с нами?
Первый день работы БЕСПЛАТНО
Попробуйте, освойтесь. Поймите, что вам удобно
Экономия на топливе
Газ экономичнее бензина на 500 ₽ за смену. Зарабатывайте больше каждый день
Помощь на дорогах
От нашей службы безопасности. Вам ответят по телефону, а если возникнут затруднения ‒ приедут на место
Удобный график
2/2, 3/3, 6/1 и др.
Помощь менеджеров 24/7
В сложной или непонятной ситуации.
Менеджеры помогут, расскажут, объяснят
Карьерный рост
Водитель → бригадир → менеджер → руководитель. Более ⅓ менеджеров ‒ бывшие водители
Профессиональное обучение
4-дневное сопровождение от успешного водителя таксопарка
Самый высокий приоритет по заказам
У вас будут заказы даже когда их мало. Мы являемся крупнейшим партнёром Яндекс Такси
Автомобили нашего таксопарка
Все авто не старше 2-х лет
Как взять машину в аренду?
Работа в Яндекс Такси в Омске считается среди водителей престижной и даёт возможность достойного заработка. Заключив договор с нашей компанией, Вы сможете взять машину в аренду под такси, оклеенную рекламным продуктом Яндекс и получать приоритетные заказы, что значительно увеличит Ваш доход.

Заключить договор на аренду машины для работы в такси в нашей компании очень просто:
• подберите на нашем сайте автомобиль, на котором хотели бы работать и отправьте заполненную заявку;
• Вам перезвонит наш менеджер и пригласит в офис для заключения договора;
• после оформления документов Вы сможете начать работу в такси Яндекс на авто компании Ё-такси.

Наша фирма даёт возможность карьерного роста – всё зависит от Ваших возможностей и желания. Более 1/3 наших менеджеров – бывшие водители, и работа водителем в Яндекс Такси может оказаться стартом Вашей успешной карьеры!
ОТЗЫВЫ 2ГИС
ОТЗЫВЫ FLAMP
ОТЗЫВЫ ЯНДЕКС.КАРТЫ
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Отзывы водителей Ё-такси
2ГИС
FLAMP
ЯНДЕКС.КАРТЫ
Первоочередная задача нашего парка - это повышение дохода водителя. Мы не просто даём вам авто в аренду, а мы обучаем, показываем и сопровождаем вас на протяжении всего сотрудничества
Наша команда
Мы на 100 % уверены, что научим вас зарабатывать в сфере такси
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ - ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК! ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ
ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
МЫ НА 100% УВЕРЕНЫ, ЧТО НАУЧИМ ТЕБЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В СФЕРЕ ТАКСИ
- ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АРЕНДЫ
БЕСПЛАТНО
Мы предоставляем такое предложение для того чтобы вам было комфортно обучаться профессии "Водитель такси"
* В отдельных случаях, компания оставляет за собой право не применять настоящее условие. Подробности уточняйте у сотрудников компании.
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ОФИСЫ ТАКСОПАРКА В Г.ОМСКЕ:
• 10 лет Октября 180/10
• Енисейская 1/1
• Герцена 194 к1
• 1-я Заводская 19, 2 этаж
• Труда 74, 2 этаж
• 1-я Железнодорожная 1/1
• 3-я Енисейская 30 Д, 2 этаж
• Нефтезаводская, 47/1а

ТЕЛЕФОН:
+7(381)221-82-90

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-16:00
ХОТИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ? ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ!
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*Информация, предложения, размещенные на данном сайте, не являются офертой. Заключение договора аренды/субаренды не влечет возникновения трудовых отношений. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, доход самозанятого является собственностью арендатора/субарендатора. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет арендатор/субарендатор.
В публикуемых на данном сайте материалах используется терминология, общепринятая в внутриотраслевых коммуникациях рыночного сегмента «такси». Более подробно об использовании терминов, определений, понятий, фраз и речевых оборотов можно ознакомиться в документе Политика компании.
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